Sole365 aderisce al "Trimestre anti-inflazione"

Sole365, brand noto per la sua costante dedizione nel garantire prezzi bassi ai suoi clienti per 365 giorni l’anno, aderisce al Protocollo d’intesa “Trimestre anti inflazione” in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rafforzando così ulteriormente la sua mission, anche in un contesto di inflazione crescente.

Il brand, adottando dal principio il modello EDLP (Every Day Low Prices), testimonia che l’impegno nel calmierare i prezzi, va ben oltre il trimestre proposto dal Governo da ottobre a dicembre 2023 in quanto già intrinseco nella formula commerciale. I supermercati Sole365, svincolandosi da promozioni e sconti occasionali, sono da sempre impegnati nell’offrire ai propri consumatori un’esperienza di spesa libera e tranquilla.

Sia oggi, con l’adesione a questa iniziativa, sia in futuro, la libertà d’acquisto su tutte le migliaia di referenze che riempiono il punto vendita guiderà il cliente senza alcuna costrizione. Liberandolo così dall’attingere ad un paniere di prodotti selezionati solo perché in promozione. Nel prossimo trimestre, rispondendo con tempismo al sollecito del Governo in merito alla manovra anti-inflazione, Sole365 rafforzerà ulteriormente questo impegno innato nell’ Every Day Low Price e metterà in atto misure aggiuntive di monitoraggio e ribasso dei prezzi su tutti i prodotti con la visione di perseverare nel futuro questa linea, non fermandosi quindi a questo trimestre.

"La nostra priorità assoluta, da sempre, è sostenere le famiglie, soddisfare tutte le esigenze e garantire loro un'eccellente esperienza di spesa. Il patto anti-inflazione, quindi, si colloca in continuità con scelte che già avevamo intrapreso in un periodo in cui i costi stavano aumentando, ma sicuramente ci trova pronti a rafforzare il nostro consueto impegno nel mantenere i prezzi bassi, monitorandoli con costanza e calmierandoli nel lungo periodo, così da permettere ai nostri clienti di risparmiare il più possibile non dovendo mai rinunciare alle proprie abitudini.", dichiara Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale.