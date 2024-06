Apre un nuovo supermercato Sole365 nel cuore di Napoli

"Con immensa gioia annunciamo l’apertura, Sabato 15 Giugno 2024, di un nuovo punto vendita Sole365 in via Michele Parise, 57, pronto ad arricchire il quartiere e diventare il punto di riferimento per la spesa di tutta la comunità. All'interno del nuovo punto vendita nel quartiere di Poggioreale, particolare attenzione è riservata ai reparti freschi e ortofrutta. I clienti potranno trovare un'ampia selezione di prodotti freschi di stagione, provenienti da filiere controllate. Ogni prodotto viene accuratamente selezionato dai nostri esperti, per garantire la massima qualità e freschezza, offrendo ai clienti solo il meglio del territorio", spiega in una nota il marchio.

"Sole365, fedele alla filosofia Every Day Low Price, garantisce prezzi accessibili e convenienti 365 giorni l'anno: la presenza del marchio Selex sugli scaffali garantisce un assortimento completo in grado di soddisfare le esigenze quotidiane di tutte le famiglie, con un occhio di riguardo al risparmio grazie all'iniziativa Spesa Difesa. Inoltre, un team di professionisti qualificati, cortesi e sempre aggiornati sarà a disposizione dei clienti per offrire consigli e suggerimenti sulle scelte più adatte alle loro esigenze, rendendo ogni spesa sempre più tranquilla. Con l'apertura del nuovo supermercato nel quartiere di Poggioreale, Sole365 vuole offrire alla comunità un luogo dove fare la spesa con tranquillità, sicurezza e convenienza, valorizzando i prodotti del territorio e promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile, divulgando i principi della Dieta Mediterranea", concludono.