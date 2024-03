A Sole365 il premio CX Store Award come Miglior Reparto Ortofrutta in Italia, per il terzo anno consecutivo

Il 15 marzo a Milano, all’interno del Convegno “La metamorfosi del retail” si è svolta la cerimonia di premiazione annuale attribuita alle insegne con il maggior numero di clienti soddisfatti. Dopo il 2022 e il 2023, anche quest’anno Sole365 si aggiudica il premio CX Store Award.

Il premio, ritirato da Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, è il risultato dell’indagine realizzata da Promotion e Amagi, società di ricerca di mercato che in gennaio/febbraio 2024, su un panel rappresentativo di 17.541 famiglie, ha analizzato il giudizio dei decisori d’acquisto.

"Questo premio rappresenta il riconoscimento dell’impegno, continuo e instancabile, di tutto il team di Sole365. Siamo molto grati ai nostri clienti per aver percepito e premiato il nostro lavoro. Il fatto che sia il terzo anno consecutivo in cui riceviamo questo riconoscimento dimostra quanto siamo orientati a sfidare noi stessi, garantendo ai nostri clienti un'esperienza di acquisto eccezionale", afferma l’A.D. Apuzzo.

Per l’Azienda, l'ortofrutta non è semplicemente una categoria merceologica ma rappresenta l'eccellenza di un impegno ormai consolidato nel trovare l'equilibrio perfetto tra la convenienza per il cliente, la stagionalità e la sostenibilità, nonché la strategia organizzativa interna.

Nel modello EDLP (Every Day Low Price) la convenienza è fondamentale, ma ciò che è fortemente riconosciuto dai clienti è l’equilibrio tra qualità e prezzi bassi e l’impegno sia verso la stagionalità che nella cura dettagliata del Reparto Ortofrutta.

"Collaboriamo costantemente con i nostri fornitori per garantire una scelta di prodotti freschi e stagionali, adattandoci alle condizioni di mercato e alle esigenze dei nostri clienti, che sono sempre più consapevoli. Oltre a ciò, riserviamo a questo reparto un’attenzione particolare sia in termini di formazione del personale che di assistenza al cliente " dichiara l’A.D. Apuzzo.