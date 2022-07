Sole365 sbarca nel Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano

Giovedì 7 luglio alle 10:00 apre un nuovo supermercato Sole365 a Giugliano in Campania. Sole365 sta per sbarcare all’interno del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano. Un centro ricco di marchi d’eccellenza, dove sarà finalmente possibile fare una spesa tranquilla e conveniente tutto l’anno. In merito al personale sottolinea Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. "È stato molto importante l’impegno sinergico di tutti gli attori coinvolti per garantire serenità e continuità ai lavoratori. Per noi di Sole365 il legame con il territorio passa anche attraverso le opportunità che possiamo offrire alle famiglie dei nostri collaboratori e il legame con i fornitori locali, così da creare un impatto positivo per l’intera comunità. In particolare, in questo punto vendita coinvolgeremo circa 200 persone per 3.500 MQ di area vendita e 14.000 referenze: dei numeri importanti che restituiscono l’impegno del lavoro quotidiano che c’è dietro la gestione di questo nuovissimo spazio". >

Ad attendere i clienti un punto vendita tutto nuovo e curato nei minimi dettagli. Oltre alle migliaia di prodotti selezionati tra cui poter scegliere con serenità e accontentando qualsiasi tipo di esigenza. Tra questi quelli a marchio Selex rappresentano la combinazione perfetta tra risparmio e qualità. La maggior parte, inoltre, protetti e tutelati dall’iniziativa Spesa Difesa®, che per tutto il 2022 combatte il carovita e tiene a bada i costi. "Siamo davvero felici di portare Sole365 all’interno di una realtà territoriale così importante, potendo offrire ai nostri clienti un ampio spazio all’interno di un centro commerciale con oltre 110 negozi di spicco sul panorama commerciale campano. In questo modo la spesa diventa sempre di più un momento di benessere per tutta la famiglia e, con il nostro modello commerciale, certamente anche di risparmio", dichiara Antonio Apuzzo, Direttore Commerciale ed Organizzativo di AP Commerciale. Il modello Every Day Low Price arriva quindi in uno dei centri commerciali più noti della Campania e continua a garantire ai clienti i prezzi più bassi possibili su ogni prodotto. Evitando in questo modo offerte a scadenza e sostenendo l’ambiente senza stampare volantini promozionali. Attenzione ai freschi e a un assortimento che copra le più ampie esigenze garantiscono, sempre di più, che i bisogni dei clienti e la loro esperienza di spesa siano sempre al primo posto. Per non parlare della presenza di un personale attento e altamente qualificato, pronto a fornire i migliori suggerimenti di spesa e tanti consigli alimentari per abbinamenti culinari sfiziosi e vari anche sul sito e sui social del brand. Il tutto contornato da iniziative, progetti e dalle preziose indicazioni della Dieta Mediterranea.

Da segnalare anche le importanti collaborazioni strette con il mondo dell’università, che permettono la divulgazione di una cultura alimentare sana e buona e che non smette mai di far parte dell’impegno quotidiano di Sole365. In occasione dell’inaugurazione del 7 luglio, due buoni sconto per tutti i clienti dal valore di 5 euro utilizzabili al raggiungimento di 30 euro di spesa, un libro in omaggio dalla collana “Letture al Sole” con una spesa minima di 10 euro e 2000 coloratissime shopping bags per i primi 2000 clienti fortunati. Sempre con una spesa minima di 10 euro.