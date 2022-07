Successo per l'apertura del nuovo Sole365 nel Parco Commerciale Grande Sud

Giovedì 7 luglio ha aperto il nuovo supermercato Sole365, all’interno del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano. Un centro ricco di marchi d’eccellenza, dove è possibile finalmente fare una spesa tranquilla e conveniente tutto l’anno. Grande successo di clienti già dalle 10.00 di questa mattina.

Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale: “È stato molto importante l’impegno sinergico di tutti gli attori coinvolti per garantire serenità e continuità ai lavoratori. Per noi di Sole365 il legame con il territorio passa anche attraverso le opportunità che possiamo offrire alle famiglie dei nostri collaboratori e il legame con i fornitori locali, così da creare un impatto positivo per l’intera comunità. In particolare, in questo punto vendita coinvolgeremo circa 200 persone per 3.500 MQ di area vendita e 14.000 referenze: dei numeri importanti che restituiscono l’impegno del lavoro quotidiano che c’è dietro la gestione di questo nuovissimo spazio".

”Ad attendere i clienti un punto vendita tutto nuovo e curato nei minimi dettagli. Oltre alle migliaia di prodotti selezionati tra cui poter scegliere con serenità e accontentando qualsiasi tipo di esigenza. Tra questi quelli a marchio Selex rappresentano la combinazione perfetta tra risparmio e qualità. La maggior parte, inoltre, protetti e tutelati dall’iniziativa Spesa Difesa®, che per tutto il 2022 combatte il carovita e tiene a bada i costi.