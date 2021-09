Da Milano a Napoli per fare impresa: la famiglia Bachrach e la loro STI che festeggia 100 anni

La Società Telecomunicazioni Integrate è stata premiata dal Comune di Napoli "in segno di profonda gratitudine ed ammirazione alla famiglia Bachrach" e ai lavoratori "in occasione dei 100 anni di intensa e proficua attività"

Il Comune di Napoli ha premiato, per i suoi cento anni di attività, la società puteolana STI. Quella che adesso è la Società Telecomunicazioni Integrate, nacque nel 1920 come Società Telefoni Interni. La sua storia è particolarmente rara nel panorama imprenditoriale del Belpaese: nel 1957 l'imprenditore milanese Edoardo Bachrach decise di trasferirsi a Napoli, compiendo un viaggio inverso a quello intrapreso da molti emigranti del Mezzogiorno, e di acquisirla.

Da allora l'azienda, condividendo la forte capacità di adattamento, innovazione e resilienza che caratterizzano la città che la ospita, è cresciuta in termini di fatturato, dipendenti e portafoglio clienti, diventando un punto di riferimento nell'ambito delle Telecomunicazioni per l'intero territorio regionale. È dal 2005 che la STI ha assunto la denominazione di Società Telecomunicazioni Integrate. Vede tuttora l'intero management aziendale composto da membri della famiglia Bachrach.

Il riconoscimento

Lunedì scorso, alle ore 10 nelle sale di Palazzo San Giacomo, il Comune di Napoli, nella persona dell’assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività produttive Rosaria Galiero, ha consegnato all’amministratore unico della STI Riccardo Bachrach un riconoscimento “in segno di profonda gratitudine ed ammirazione alla famiglia Bachrach, alle lavoratrici ed ai lavoratori della Società Telecomunicazioni Integrate in occasione dei 100 anni di intensa e proficua attività caratterizzata da abnegazione, passione e competenza”.

Così Riccardo Bachrach: "Sono onorato ed emozionato per questo riconoscimento. La STI è una parte importante della mia vita e per intere generazioni della famiglia Bachrach. Tanti anni fa, siamo partiti dalla Lombardia, facendo il percorso inverso a quello di molti immigrati del Mezzogiorno, per investire in un territorio che, nonostante le diverse criticità, ha saputo ripagarci con tante opportunità. Oggi quella scelta di allora, grazie anche al contributo di tutti i nostri dipendenti, viene premiata non solo con questo riconoscimento ma anche con la fiducia delle tante persone che, nel corso del tempo, hanno creduto nella nostra professionalità e competenza. Guardiamo al futuro con ottimismo, felici di aver scelto di investire in un territorio unico".