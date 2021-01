Sky Wifi amplia la propria copertura nella provincia di Napoli

Sky Wifi è stato lanciato a giugno 2020 e ha raggiunto a dicembre 2020, 180 comuni. Dopo soli sei mesi, il servizio ultra broadband triplica la copertura sul territorio nazionale, grazie ad un accordo siglato con Fastweb. Questa partnership prevede la fornitura di connettività nell’ultimo miglio per raggiungere le abitazioni con la tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet). Prima di questo accordo, il servizio era disponibile solo nei comuni già raggiunti dalla fibra FTTH (Fiber to the Home) di Open Fiber.

Da oggi, Sky Wifi è quindi disponibile in oltre 1500 città e grandi comuni e copre la quasi totalità dei capoluoghi di provincia italiani. Cresce, inoltre, sensibilmente la copertura nella provincia di Napoli, arrivando per la prima volta nei Comuni di Nola, Pozzuoli e Torre del Greco.

La qualità della navigazione è garantita dall’infrastruttura di rete di ultima generazione, realizzata interamente in fibra, che è in grado di modulare in modo intelligente la capacità di banda, ampliandola in funzione del traffico dati.

Lo Sky Wifi Hub distribuisce il segnale nelle abitazioni in modo stabile e omogeneo grazie alla tecnologia sviluppata da Comcast. È infatti dotato di un algoritmo che elabora in tempo reale i dati dei dispositivi utilizzati nell’abitazione, assicurando una navigazione fluida in ogni angolo della casa. Inoltre, attraverso l’App è possibile gestire in modo semplice e intuitivo la propria connessione, creare un profilo per ciascun componente della famiglia, mettere in pausa il Wifi o attivare il parental control.

“Questa partnership con Fastweb per l’ultimo miglio, insieme a quella già stretta con Open Fiber, ci permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC disponibili sul mercato. Le potenzialità della nostra rete Ultra Network e quelle dell’ecosistema domestico basato sull’innovativa tecnologia Comcast sono così valorizzate al meglio e finalmente disponibili anche in quelle aree che sono, per ora, raggiunte solo dalla tecnologia FTTC”, commenta Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia.