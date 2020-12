A Napoli apre il primo negozio Sky

Per la prima volta dalla sua nascita Sky Italia ha scelto di aprire una rete di negozi nel centro delle principali città italiane. Una nuova tappa nel percorso di innovazione che Sky sta portando avanti per essere sempre più vicina ai suoi clienti e a chi desidera conoscere e sperimentare la sua offerta di contenuti e servizi in continua evoluzione.

Dopo la prima apertura il 4 dicembre a Milano, apre oggi i battenti anche il primo negozio di Napoli, in via Luca Giordano, e di Brescia, mentre domani sarà il turno di Roma. Nel corso del 2021 verranno inaugurati oltre 50 nuovi negozi distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale.

Questi nuovi spazi sono il luogo dove immergersi nell’esperienza Sky e scoprire la varietà e la qualità dei contenuti della pay tv, l’esperienza di visione di SKY Q che offre, in modo semplice e intuitivo, oltre ai contenuti Sky anche molte app, ma anche testare la velocità e la stabilità di Sky Wifi, il servizio ultrabroadband in vera fibra disegnato intorno alle famiglie, o per chi preferisce lo streaming provare l’app di NOW TV.

Progettati come open space e suddivisi in spazi tematici con postazioni dedicate, i nuovi negozi consentono di provare tutto ciò che Sky ha da offrire e di conoscere le ultime novità, come se si fosse nel salotto della propria casa. Si può esplorare il meglio dello sport, delle serie TV, del cinema e dell’intrattenimento di Sky, e testare come l’esperienza di visione semplice e coinvolgente di Sky Q e la broadband experience di Sky Wifi possono trasformare la casa. Per gli abbonati è inoltre possibile ricevere assistenza specializzata e dialogare con i consulenti Sky, a disposizione per supportarli per ogni necessità.

“Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti attuali e futuri e per questo abbiamo deciso di creare una rete di negozi Sky in tutta Italia. Così semplificheremo la vita dei nostri abbonati offrendo loro uno spazio sempre pronto ad accoglierli e daremo a tutti la possibilità di toccare con mano la straordinaria qualità ed eccellenza dei nostri prodotti e di tutto ciò che stiamo lanciando di nuovo. Siamo orgogliosi di creare la nostra rete di negozi in un momento particolarmente delicato per il Paese. Mai come oggi è importante investire in progetti che guardano al futuro e che ci proiettano oltre l’emergenza che stiamo vivendo” ha sottolineato Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia.

Tutti i negozi operano rigorosamente in ottemperanza delle misure di sicurezza anti Covid-19: distanziamento, uso obbligatorio di mascherine e disponibilità del disinfettante per le mani.