Trasporti, sindacati: "Dirigente Busitalia Campania manda a casa personale reclutato da FS per ritardo di pochi minuti: subito nuove convocazioni"

Le Organizzazioni Sindacali FILT, FIT e UILT: "L’Amministratore Unico di Bastiglia Campania Antonio Barbarino, nella giornata stabilita per la firma del contratto di assunzione per dei lavoratori reclutati dal Gruppo Fs, utilizzando il pretesto del ritardo di pochi minuti presso la sede aziendale, li ha rimandati a casa mettendo in discussione di fatto l’entrata in servizio"

"L’Amministratore Unico di Busitalia Campania Antonio Barbarino, nella giornata stabilita per la firma del contratto di assunzione per dei lavoratori reclutati dal Gruppo Fs, ha dato luogo ad un episodio che ha dell’assurdo. Di fatti utilizzando il pretesto del ritardo di pochi minuti di questi lavoratori presso la sede aziendale, li ha rimandati a casa mettendo in discussione di fatto l’entrata in servizio.

scrivono in una nota le Organizzazioni Sindacali FILT, FIT e UILT - non è il primo da parte del dirigente, che ha provocato non poche difficoltà a questi lavoratori, che si sono ritrovati, dopo aver dato le dimissioni alla loro vecchia azienda, praticamente senza lavoro.

Si sottolinea che questo 'eccesso di precisione' da parte dell’azienda, nel rispetto degli orari, appare strana e non può giustificare sicuramente un atto tanto grave. Sembra davvero paradossale che il tutto abbia luogo in un’azienda appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato. Per cui le Organizzazioni Sindacali FILT, FIT e UILT chiedono alla Dirigenza un immediato ravvedimento per poter permettere, alle persone convocate, di poter firmare il contratto quanto prima e prendere servizio in tranquillità, visto il periodo storico particolarmente difficile per tutti".