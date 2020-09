Sede Cgil intitolata a operaio morto, Landini: "Ancora troppe perdite sul lavoro"

Nonostante la fatica per la manifestzione in piazza Dante, Maurizio Landini non è voluto mancare all'inaugurazione della sede Filt Cgil di piazza Immacolatella Nuova, nel Porto di Napoli. Il nuovo sportello per i lavoratori del settore Trasporti è stato dedicato a Luigi Davide, ex dipendente della Conateco, decenuto nel 2007 per un incidente mentre era in servizio. La verità sulla sua morte non è stata ancora svelata, ma oggi i suoi familiari hanno voluto ringraziare la Cgil con un messaggio.

"Ancora oggi, la sicurezza è considerata un costo da tagliare - afferma il segretario generale - Ci sono troppe morti sul lavoro. Credo che si debba affermare che la sicurezza è, invece, un investimento". Sul recovery fund, Landini ha ribadito che i progetti del Governo vanno discussi con i sindacati: "Siamo ancora in una fase embrionale, ma noi vogliamo partecipare perché si individuino le priorità. E' arrivato il momento che al centro vengano messi Sanità, Scuola, Mezzogiorno, infrastrutture".