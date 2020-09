La Campania è la regione in cui si spende di più per scommettere online

Nel 2019 è aumentata la spesa nelle scommesse virtuali, passata da 246 a 277 milioni di euro. La spesa più alta è stata registrata in Campania (69 milioni di euro). Al secondo posto tra le regioni si piazza la Sicilia con 35 milioni seguita poi dalla Lombardia con 32 milioni, Lazio e Puglia invece a quota 26 milioni e 25 milioni. E’ quanto emerge dal Libro blu 2019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lo segnala Agimeg, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

I dati in Campania

In particolare i dati campani fanno registrare un trend in crescita da tre anni: si è passati da una raccolta di 346 milioni nel 2017 ai 406 milioni del 2018 fino ai 439 milioni raccolti nel 2019. In aumento anche le vincite, passate da 291 milioni a 343 milioni fino agli attuali 370 milioni. La spesa è passata dai 55 milioni del 2017 ai 69 del 2019.