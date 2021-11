Mugnano, i cittadini potranno scaricare online e gratis i propri certificati anagrafici

L’Amministrazione Sarnataro aderisce all’ANPR, tutti i cittadini di Mugnano potranno scaricare online e gratuitamente i propri certificati anagrafici. Accedendo al sito web https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/, tramite Cie, Spid e Cns, gli utenti potranno richiedere l’emissione, per se stessi o per i componenti della propria famiglia anagrafica, dei seguenti certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza AIRE, di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, di unione civile e così via.

Tutti i certificati potranno essere scaricati gratuitamente, senza pagare quindi la marca da bollo, fino al 31 dicembre 2022. “La nostra amministrazione è da tempo attenta all'innovazione tecnologica dell'Ente - sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro - Già da tempo nei nostri uffici Anagrafe abbiamo installato un nuovo dispositivo elimina code, con il quale il cittadino sceglie il tipo di operazione da effettuare, ritira il numero e poi attende che esca sul maxi schermo l'ufficio o lo sportello dove deve recarsi. Ora con questo nuovo servizio le persone non saranno più costrette a recarsi fisicamente all’ufficio anagrafe, ma otterranno il certificato di cui hanno bisogno comodamente da casa, in modo gratuito e con un semplice click. E’ un grandissimo passo avanti nella semplificazione dei servizi al cittadino”.