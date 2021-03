Napoli a Sanremo anche con la moda: gli abiti dello Stato Sociale targati "Sartoria Italiana"

Il brand partenopeo tra i quattro marchi che hanno curato il look del gruppo in quest'edizione 2021 del Festival

Un pò di Napoli in questo Festival di Sanremo 2021 arriva non solo con la musica, ma anche con la moda.

La Napoli dell'Ariston è, infatti, anche nella firma degli abiti dello Stato Sociale targati Sartoria Italiana, curati nei minimi dettagli da Massimiliano Sorvino.

"Abbiamo saputo che chi curava il look allo Stato Sociale si era letteralmente innamorata dei nostri abiti - dichiara Massimiliano Sorvino - questa cosa ci ha fatto molto piacere e abbiamo accettato di essere tra i quattro marchi che hanno curato il loro look in quest'edizione del Festival di Sanremo".