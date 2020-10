Dodici pmi meridionali entrano tra le "imprese vincenti 2020" selezionate da Intesa Sanpaolo

Sono 12 le imprese del Mezzogiorno selezionate a livello nazionale come "imprese vincenti" su 4000 autocandidate sul sito di Intesa Sanpaolo e dei partner di progetto Bain&Company, ELITE, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, nell'ambito del programma per la valorizzazione delle piccole e medie realtà produttive italiane, spesso poco note ma fondamentali per la vitalità del sistema produttivo, Ritenute capaci di essere esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi, nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza Coronavirus, sono state scelte per entrare nella ristretta rosa nazionale delle 144 imprese vincenti 2020.

I fattori di successo

La selezione è stata effettuata sulla base di fattori come impatto sociale, capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive.

Quelle selezionate sono imprese che anche in questa difficile fase di emergenza pandemica stanno lavorando per adeguare e sostenere il proprio business, contribuendo così a sostenere l'economia italiana. Il programma consentirà loro di valorizzazione strategie competitive e fattori di successo attraverso specifici strumenti (best practices, advisory dedicati, servizi di supporto tecnologico etc.) e di "esportare" le formule del successo in un tour virtuale - in 12 tappe digitali - che oggi è arrivato a Napoli e che si concluderà a novembre, con un forum finale.

«La crisi indotta dal Covid19 ha sottolineato la necessità di una visione più ampia dell’interesse comune e ci ha imposto di ricercare, definire e proporre soluzioni, anche di credito, con una nuova sensibilità solidale e sociale radicata nei legami territoriali e nelle reti sociali ed economiche - racconta Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo - Con Imprese Vincenti 2020 il nostro programma di valorizzazione delle PMI rafforza il significato del rapporto banca-impresa, risultato fondamentale per affrontare questa ulteriore crisi. Le aziende trovano nella banca un partner capace di sostenere liquidità ed investimenti ma anche di assisterle nella non facile analisi del contesto e delle opportunità di crescita. In questo quadro – continua Nargi - il nostro Gruppo ha un ruolo di motore per lo sviluppo del Paese e delle imprese, anche facendo leva sulle iniziative del Governo. Da inizio anno abbiamo erogato alle aziende campane, calabresi e lucane finanziamenti a medio-lungo termine – compresi gli interventi per il Covid19 - pari a circa 2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi per le imprese campane, oltre 260 milioni per le imprese calabresi e i restanti per le imprese della Basilicata».

Le imprese vincenti

Le 12 “Imprese Vincenti” del Sud hanno sede in Campania, Basilicata e Calabria. Eccole:

Industria e servizi

AMS è un gruppo leader nella meccanica-automotive, con progettazione, costruzione ed installazione di sistemi di trasporto e linee di movimentazione (cd. Catene di montaggio) prevalentemente per il settore Automotive (key suppliers a livello mondiale per il gruppo FCA e Volkswagen). Una seconda divisione di business del gruppo riguarda le barriere di sicurezza stradale passiva (con il Brand SMA Road Safety): con i più alti standard di sicurezza, le barriere di AMS sono installate in 37 paesi nel mondo, dal sud est Asiatico al sud America, dalla Russia al Medio Oriente (https://www.smaroadsafety.com www.amssrl.com).

IACOPLASTICA è un uno dei più grandi produttori in Italia di shoppers biocompostabile. In particolare, la produzione si articola in: shoppers BIO (generici o personalizzati), rotoli ortofrutta biocompostabili, fogli in PE a strappo e sacchi per la raccolta differenziata (https://www.iacoplastica.it).

IDROFIL si concentra sullo sviluppo, produzione e vendita di prodotti e soluzioni per la cura della persona, realizzati nel massimo rispetto dell’ambiente e dei più alti standard qualitativi. In particolare, tra i prodotti venduti si possono trovare: gel igienizzante, salviettine umidificate, cotton fioc Bio, dischetti struccanti , cotone idrofilo e cosmetica alberghiera (https://www.idrofil.com).

ZERO5 dal 2006 produce e commercializza pannelli ed accessori per porte blindate e serramenti in PVC, con una forza lavoro di 45 unità specializzate e macchinari avanzati di nuova generazione, in grado di fornire un prodotto di elevata qualità ed una gamma completa per qualsiasi esigenza (https://www.zero5.it).

Agroalimentare

DE MATTEIS AGROALIMENTARE è uno dei principali produttori italiani di pasta di grano duro, impegnato nel miglioramento della qualità dell’intera filiera di produzione, dal campo al prodotto finito. E’ proprietaria del brand Pasta Armando, realizzata con solo grano 100% italiano di filiera (https://www.dematteisfood.it).

MULINO CAPUTO produce un’ampia gamma di farine per pizza, pane, dolci, pasta fresca e per tutti i prodotti della tradizione italiana (anche senza glutine), il cui valore è riconosciuto in tutto il mondo (https://www.mulinocaputo.it).

FEUDI DI SAN GREGORIO nata nel 1986, è oggi la cantina leader del sud Italia. Con oltre 300 ettari di vigneto articolati in oltre 800 particelle, valorizza i vitigni autoctoni della tradizione campana, applicando ricerca e studio a un territorio, l’Irpinia, vocato alla coltivazione di viti di altissima qualità (https://www.feudi.it).

SORBILLO Dalla prima pizzeria nel centro di Napoli nel 1935, Gino Sorbillo è presente oggi nelle pricipali città di Italia (Napoli, Roma, Milano, Genova, Torino) oltre che all’estero (New York, Miami, Tokyo), con l’obiettivo di proporre al pubblico la pizza -un prodotto dalla tradizione centenaria- rivisitato in chiave contemporanea (https://www.sorbillo.it).

Abbigliamento

CARILLO FASHION produce e vende abbigliamento da donna attraverso punti vendita diretti e affiliati su 3 brand differenziati per target. Il primo è Lizalù, curvy brand che racconta l’universo femminile nelle sue molteplici sfaccettature. Altro brand è Akè, dedicato a giovani donne attente alle ultime tendenze della moda. Infine, Hanny deep, brand «urban chic», come espressione di uno stile cosmopolita ed ultra moderno fatto di modelli innovativi e materiali di tendenza https://www.carillofashion.it

GRUPPO FB Srl si occupa prevalentemente di produzione abbigliamento donna - uomo e bambina , con collezioni all’ultima moda dal design stilistico moderno e di tendenza e con un catalogo prodotti completo, è ad oggi in grado di soddisfare i bisogni del consumatore. Ogni singolo capo, creato in Italia sin dalla fase embrionale, racconta storie diverse dell'universo femminile e maschile, svelando eleganza, seduzione e profonda determinazione.

CANDIDA è un’azienda che produce e vende al dettaglio abbigliamento ed accessori fondendo stile, comfort, autenticità ed eleganza, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. www.candida.it

BERVICATO Srl dal 1982 produce calzature da donna in pelle come miglior incontro tra: artigianato, tecnologia, comfort e design. Il marchio è rappresentato e distribuito nei migliori punti vendita in Italia e all’estero. www.bervicato.com