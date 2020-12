Non si parte con i saldi il 2 gennaio, la Regione: "Non è fissata alcuna data"

Si era diffusa la voce della partenza dei saldi invernali il 2 gennaio, anche se NapoliToday aveva riportato la nota in cui Confesercenti parlava di una decisione ancora non presa in realtà.

Con l'avvicinarsi del nuovo anno la Regione in un comunicato conferma che la decisione non è ancora stata presa: "In relazione alla diffusione di notizie sulla data di inizio dei saldi invernali, si ribadisce, come già annunciato, che sul tema è stata convocata insieme con le associazioni di categoria un'apposita riunione per il giorno 4 gennaio 2021. Pertanto, ad oggi, non è fissata alcuna data per l'inizio dei saldi in Campania".

Crisi Covid

A causa delle restrizioni per il Covid i negozi di abbigliamento e affini sono stati fortemente penalizzati nell'ultimo anno, con perdite economiche ingenti per tutta la filiera. Dopo la riapertura di questi giorni, domani tornerà, fino a domenica, la zona rossa che chiude di fatto tutti gli esercizi commerciali di abbigliamento ad esclusione dei negozi di intimo.