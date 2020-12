Saldi invernali 2021, in Campania si parte ad inizio gennaio

Dovrebbero partire il 2 gennaio i saldi invernali in Campania. La nostra regione anticiperebbe l'inizio degli sconti invernali insieme a Sicilia, Valle d'Aosta e Molise.

Si partirebbe in 'zona rossa', con pochi negozi aperti, per arrivare al clou di lunedì 4 gennaio quando la gran parte degli esercizi commerciali potranno dare il via alle tradizionali vendite promozionali di inzio anno.

"Speriamo di bissare il successo dell'anno scorso ma parlare di saldi oggi è quasi un paradosso perché non sappiamo che cosa ci aspetta domani, in che zona saremo, e dunque viviamo alla giornata. Le aspettative anche quest'anno sono simili in ogni parte d'Italia, al Nord, al Sud e al Centro, credo che ci sarà movimento senza grandi differenze nelle varie regioni", spiega ad Adnkronos Fabio Tinti, presidente di Fismo-Confesercenti.

Di seguito il decalogo per i saldi invernali 2021 diffuso da Confcommercio e Federazione Moda Italia:

Date

Secondo quanto trapela non c'è ancora però un accordo ufficiale e ci sono ancora possibilità che slitti la data del 2 gennaio di qualche giorno, come trapela da ambienti vicini a Confesercenti.