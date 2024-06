Saldi estivi 2024, le date in Campania

In Campania i saldi estivi per la stagione 2024 inizieranno a partire dal 6 luglio. La decisione, condivisa con le associazioni di categoria, è contenuta nella delibera della Giunta regionale n. 279 del 06/06/2024.

La deliberazione, oltre a stabilire che la durata massima dei saldi estivi non potrà essere superiore a 60 giorni, ribadisce che le vendite promozionali, così come disposto dall’art. 44 della L.R. 7/2020, non potranno essere effettuate dall'esercente nei trenta giorni precedenti al 6 luglio.

La guida ai saldi di Confcommercio

Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l'acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l'obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo. Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante.

Le diverse normative regionali che definiscono nel dettaglio lo svolgimento dei saldi, contengono anche le relative sanzioni applicabili qualora non venissero rispettate le norme dettate.

Le violazioni delle norme nazionali in materia di saldi sono punite ai sensi della legge 114/1998, Art. 22, commi 3, 6 e 7. Le sanzioni possono andare da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato) e variano da regione a regione.

Ad ogni modo le violazioni indicate dalla legge sono: