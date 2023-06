Saldi estivi 2023 in Campania, ecco le date: dureranno 60 giorni

Partiranno il 6 luglio prossimo e dureranno 60 giorni i saldi estivi 2023 in Campania. La giunta regionale, facendo seguito alla riunione della Conferenza delle regioni-Commissione attività produttive ha individuato la data di inizio degli sconti, per la durata non superiore a 60 giorni. La decisione è stata condivisa con le associazioni di categoria.

Saldi estivi 2023, il decalogo di Federazione Moda Italia e Confcommercio

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:

- CAMBI: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;

- PROVA DEI CAMBI: non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;

- PAGAMENTI: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;

- PRODOTTI IN VENDITA: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

- PREZZI: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale;

MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI: sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.