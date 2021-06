Saldi estivi 2021, quando potrebbero partire in Campania

Cresce l'attesa per conoscere le date ufficiali dei saldi estivi 2021 in Campania. La Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive regionale, competente in materia, con decreto dirigenziale n. 228 del 24.06.2021, ha preso atto dei risultati della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 17 maggio 2021 che ha indicato la data di inizio dei saldi estivi 2021 nel giorno 3 luglio 2021 ed ha avviato l'iter di proposta alla Giunta Regionale di apposita delibera di individuazione delle date di inizio e fine periodo di vendite di fine stagione.

Le scelte delle altre regioni

La prima regione italiana in ordine di tempo a partire con gli sconti estivi sarà la Sicilia il 1° luglio, seguita dalla Basilicata 24 ore dopo. Il 3 luglio, poi, sarà il turno di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Una scelta diversa è stata presa, invece, dalla Regione Puglia, che avvierà le vendite di fine stagione 2021 solamente il 24 luglio. Dichiarato anche il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni precedenti. La decisione è stata presa a seguito delle richieste avanzate dalle organizzazioni di categoria, tra cui Confcommercio Puglia.