Negozi a Napoli, fatturato in picchiata: bruciati 160 milioni

Giù del 58% in un anno la spesa media per il saldi in Campania, e del 61% nella città di Napoli. Sono i dati emersi da uno studio di Confesercenti.

Secondo questa, dal 2019 sono stati bruciati 270 milioni di fatturato, 160 dei quali soltanto a Napoli. Vincenzo Schiavo, presidente dell'associazione, definisce "molto difficile" la situazione e sottolinea che "e neanche i saldi hanno dato ossigeno alle nostre attività commerciali. Ci sono già tante imprese che non hanno riaperto dopo il lockdown".

"Con questi numeri - aggiunge Schiavo - entro dicembre altre migliaia di imprese chiuderanno, dal momento che dovranno affrontare la spesa delle tasse. Coloro che hanno aperto hanno un fatturato ridotto all 'osso, sino al 60-70% in meno in assoluto, una percentuale che aumenta con riferimento ai settori abbigliamento, moda e B&B e diminuisce - ma non di molto - per il settore ristorazione e bar. Le strutture ricettive hanno avuto una percentuale di occupazione delle camere inferiore del 30% nonostante il decremento dei prezzi".