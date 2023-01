Gucci sceglie Napoli, Sabato De Sarno sarà il nuovo Direttore creativo

Sabato De Sarno sarà il nuovo Direttore creativo di Gucci, come annunciato da Kering e dalla maison.

Lo stilista napoletano, che ha iniziato la sua carriera in Prada nel 2005, per passare poi in Dolce & Gabbana, per poi approdare infine da Valentino nel 2009, presenterà la sua prima collezione in occasione della Settimana della moda donna di Milano.

De Sarno guiderà l’Ufficio stile della maison riportando a Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo, nella pelletteria, negli accessori e nella categoria lifestyle.

'Sono certo che, grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio - ha infatti spiegato il Ceo Bizzarri -, guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci, rafforzando l'autorità della maison nel campo della moda e capitalizzando il suo heritage indiscusso."