La Campania fa miracoli in economia, ma il gap strutturale resta; Bnl - Bnp Paribas: "bisogna fare squadra"

Gli economisti di BNL BNP Paribas hanno analizzato nel dettaglio le risorse del Pnrr assegnate al territorio, rilevando la centralità delle cifre destinate alla “Missione 3” - Infrastrutture per la mobilità sostenibile: in Basilicata e Sicilia la quota è pari al 26% del totale regionale, in Campania si supera il 30%, rispetto a una media nazionale del 21%.

Road show

L’occasione per l'approfondimenti è la tappa napoletana del road show che la Banca sta portando da Nord a Sud, per confrontarsi su economia, sviluppo e sfide dei territori, con istituzioni, associazioni imprenditoriali e del Terzo Settore, aziende, università, clienti.

L'incontro si è tenuto presso l’Unione degli Industriali di Napoli. “PNRR e Circular Economy: un volano per lo sviluppo sostenibile delle imprese del Mezzogiorno” il tema dei lavori, moderati da Barbara Martini, direttore territoriale Sud di Bnl Bnp Paribas.

All'evento hanno preso parte Elena Goitini, amministratore delegato della Banca e responsabile BNP Paribas in Italia, Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali di Napoli; Antonio D’Amato, presidente e AD di Seda International Packaging Group; Carlo Pontecorvo, presidente e AD di Ferrarelle SpA; Antonio Garofalo, Rettore Università degli Studi di Napoli Parthenope; Ruxandra Valcu, chief commercial officer Bnl Bnp Paribas.

"Napoli città unica"

Elena Goitini, amministratore delegato di BNL e responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, ha sottolineato tra l'altro che "Il Sud Italia ha rappresentato una parte importante della mia vita professionale e personale e a Napoli, in particolare, ho lavorato e vissuto. Oggi, in questa ulteriore tappa del nostro road show tra le economie dei vari territori italiani, ci confrontiamo con un tessuto imprenditoriale che presenta numeri e dinamiche interessanti, un’economia caratterizzata anche da un tasso di innovazione in crescita ed un impegno concreto nel coniugare il business con la sostenibilità. Ribadiamo la nostra “prossimità” a questo territorio, a supporto delle realtà virtuose che sono in grado di trainare lo sviluppo locale, accompagnandole sia come Banca sia come Gruppo".

Su Napoli, in particolare, l'ad Bnl ha detto "è l'unica città capace di far sentire a casa anche chi è nato altrove".

I dati del gap

Nel Sud (considerando assieme Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia), spiega una nota di Bnl Bnp Paribas,