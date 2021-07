"PAUN: un passo nel futuro”. Oggi tappa conclusiva del progetto PAUN

Oggi 16 luglio, a partire dalle 10.30, in diretta su Facebook, saranno mostrati al pubblico i risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto

Oggi16 luglio, a partire dalle 10,30, si terrà in diretta Facebook su NapoliToday la tappa conclusiva del roadshow per il progetto PAUN (Parco Archeologico Urbano della città di Napoli) promosso da Databenc, il Distretto Ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali, con l'obiettivo di realizzare il prototipo di un parco aperto a visitatori, istituzioni e studiosi attorno al sito storico di Piazza Municipio, attraverso l'applicazione di tecnologie “smart innovation” al patrimonio monumentale e archeologico.



Nel corso dell'appuntamento, i curatori e i referenti di aziende e istituzioni partner del progetto presenteranno al pubblico risultati e obiettivi conseguiti dal progetto.



Moderati dal giornalista e partner di Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi e dopo l’introduzione del responsabile scientifico del progetto Alfonso Santoriello e del presidente del CdA di Databenc Diego Mascolo, interverranno: il consigliere delegato alla Digitalizzazione e ICT della Regione Campania Mario Casillo; l’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione; l’assessore alla Formazione Armida Filippelli. Parteciperanno con le loro testimonianze il soprintendente di ABAP Napoli Luigi la Rocca e Daniela Giampaola di ABAP Napoli.

Presenteranno i risultati il docente di Ingegneria Elettronica dell’UNISA Francesco Colace, l’analista programmatore di ES Progetti e Sistemi Nicoletta Capanna, il responsabile tecnico di ES Progetti e Sistemi Maurizio Dragoni, il docente di Geologia, Stratigrafia e Sedimentologia dell’Università degli Studi Parthenope Gerardo Pappone, Olga Zeni del CNR, Giovanni Fruscio di Energent, il docente di informatica dell’UNISA Vittorio Scarano, il CIO di Maregroup e founder di Spinvector Giovanni Caturano, la ricercatrice dell’Università degli Studi Federico II Carmela Capaldi, il presidente e CEO di Netcom Domenico Lanzo, il CEO di System Management Giuseppe Lieto.

Le conclusioni saranno affidate al delegato alla ricerca del CdA di Databenc Giuseppe de Pietro e al consigliere di amministrazione di Databenc Massimo De Santo.