Caro bollette: la soluzione arriva da Napoli

Elaborata a Napoli e lanciata proprio dalla nostra città una proposta che potrebbe contribuire a ridurre il caro-bollette e a salvare dal default tanti operatori economici. A metterla a punto e a presentarla lo scorso 14 settembre, appunto a Napoli, una delegazione di A.R.T.E., tra le associazioni che in ambito nazionale riuniscono e rappresentano gli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas, guidata dal presidente Marco Ferraresi di Arcadia Energia e composta da Diego Pellegrino di Eroga Energia, Antonio Alfano, napoletano doc, di Alfano energia SpA, Antonio Vitale di Enega SpA, e dall'avvocato partenopeo esperto di diritto amministrativo e pubblico Mario Italiano.

Subito approfondita presso gli uffici governativi competenti, e quindi ulteriormente discussa e analizzata nel corso di una call conference tra la delegazione di A.R.T.E. e rappresentanti del Governo, la proposta è stata recepita, spiegano fonti dell'associazione, in vista dell'imminente Decreto Aiuti ter.

La proposta

L'attuale situazione espone al rischio di default, per carenza di liquidità, un operatore su cinque. Il correttivo elaborato da A.R.T.E. fonda sull'istituzione di un sistema di centralizzazione degli acquisti di gas naturale per il fabbisogno nazionale, attraverso un Acquirente Unico, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, a prezzo calmierato in modo da garantire la copertura dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio e anche un'equa remunerazione alla controparte commerciale.