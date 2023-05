A quanto ammonta il reddito medio annuo a Napoli e qual è il comune più 'povero' della Campania? I dati

A quanto ammonta il reddito medio a Napoli e qual è il comune più 'povero' della Campania? A rispondere agli interrogativi sono i numeri emersi dal report dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ha analizzato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021.

Secondo i dati, il comune più ricco d’Italia è Lajatico (in provincia di Pisa), che annovera peraltro tra i suoi abitanti il noto tenore Andrea Bocelli, mentre quello più povero, Cavargna (provincia di Como), è situato ai confini con la Svizzera. Questa situazione è riconducibile al fatto che i 985 contribuenti residenti a Lajatico nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.708 euro. I 94 presenti nel borgo di Cavargna, invece, solo 6.314 euro.

Le grandi città: la posizione di Napoli

Il primo comune capoluogo di provincia nella classifica nazionale è Milano che si colloca al 12° posto con 37.189 euro annui. Per quanto riguarda le altre grandi città Bologna si piazza al 92° posto con 29.480 euro, Roma al 120° con 28.646 euro, Firenze al 186° con 27.636 euro, Torino al 290° con 26.840 euro, Genova al 665° con 25.011 euro. Al Sud Bari è al 1.363° con 23.427 euro, mentre per trovare Napoli bisogna scendere fino alla 1.876° posizione con 22.603 euro.

Un comune campano tra i più 'poveri' d'Italia

Tra i 10 comuni più 'poveri' d'Italia, in 7895° posizione c'è Castelvetere in Val Fortore in provincia di Benevento, con 840 abitanti ed un reddito complessivo medio di 9.943 euro annui.

Metodologia

Dalla CGIA ricordano che va comunque sottolineato che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità, etc.).