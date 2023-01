Reddito di Cittadinanza a Napoli ancora in crescita: doppiata l'intera Lombardia

Sono ancora in crescita i dati sul Reddito di cittadinanza a Napoli. Dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sul Reddito e la pensione di cittadinanza, infatti, emerge che a dicembre hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza 164.215 famiglie della provincia di Napoli per 422.715 persone coinvolte, un numero che supera il doppio di quelle della Lombardia (81.115 famiglie per 151.433 persone coinvolte).

A metà del 2022 i beneficiari in campania erano poco meno di 10mila in meno. La recente riforma voluta da Palazzo Chigi rischia comunque di abbassare di molto questo dato, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2023.

Tornando ai dati di dicembre, nel mese le famiglie che hanno ricevuto il reddito nel complesso - cioè in tutta Italia - sono state 1.168.722 per 2.483.885 persone coinvolte.

Il 65% delle famiglie con l'assegno contro la povertà è nel Sud e nelle Isole (759.767) mentre poco più del 20% risiede al Nord. Nel Centro le famiglie coinvolte sono 174.425 pari a quasi il 15% del totale. Nel Mezzogiorno l'assegno medio a dicembre è stato superiore di oltre 100 euro rispetto al Nord con 580,80 euro medi a fronte dei 477,23 del Settentrione.