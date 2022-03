Residenti con Reddito di cittadinanza, Napoli batte (quasi) l'intero Nord Italia

L'Osservatorio sul Reddito di cittadinanza pubblicato dall'Inps conferma ancora una volta quanto il sussidio sia importante nell'economia partenopea più che altrove nel paese

Le famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza in provincia di Napoli, infatti, sono all'ultimo rilevamento 160.040, cioè più di quelle che in totale hanno diritto al sussidio in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino e Val d'Aosta.

Per comprendere le differenze: in Lombardia ci sono 74.815 famiglie con il sussidio (152mila persone coinvolte), in Piemonte 54.511 (106mila persone coinvolte), in Veneto 23.299 famiglie (44mila persone coinvolte), in Trentino 2.500 famiglie ed in Val d'Aosta 688.

In totale nella città metropolitana partenopea la card vede 430mila persone interessate. Lo stesso importo medio mensile del sussidio è più alto in provincia di Napoli, 670 euro di media a fronte dei 583 euro della media nazionale (in Lombardia la media ad esempio è 507 euro).

Per quanto riguarda l'intera Campania, infine, sono oltre 251mila le famiglie col Rdc e 647mila le persone interessate, un numero che va largamente oltre la somma dell'intero Nord del paese.

Il confronto con l'anno scorso

Rispetto all'anno scorso i dati dell'accesso al sussidio a Napoli e in Campania non hanno fatto registrare variazioni sensibili, questo a fronte probabilmente da un lato di un maggior controllo sugli aventi diritto, dall'altro di una situazione economica andata peggiorando.

In Campania le famiglie beneficiarie erano 252.213 (668.817 le persone coinvolte), quindi leggermente più di oggi; a Napoli 157mila circa, quindi 3mila in meno di oggi.