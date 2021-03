Rc Auto, ora o mai più: tariffe calate dall'anno scorso ma nuovamente in aumento

Osservatorio di Facile.it: a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 894,38 euro, vale a dire il 12,7% in meno rispetto allo stesso mese del 2020

Le tariffe Rc Auto in provincia di Napoli sono oggi nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa. A riportarne i dati è l’osservatorio di Facile.it: a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 894,38 euro, vale a dire il 12,7% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

In realtà però se è vero che, dati alla mano, assicurare oggi un veicolo a Napoli e provincia costa, in media, 130 euro in meno rispetto allo scorso anno, c'è da dire che la curva dei premi sembra essere tornata a salire, tanto che da gennaio a febbraio 2021 è stato rilevato un rincaro dei premi medi pari al 2,33%.

Nello specifico, guardando i dati a livello provinciale, i rincari più elevati tra gennaio e febbraio 2021 sono stati registrati in provincia di Caserta dove la tariffa media è cresciuta, in un solo mese, del 5,53%, seguita da Salerno (+3,28%) e Napoli (+2,33%). Aumento più contenuto, invece, per la provincia di Benevento, dove l’Rc Auto media è cresciuta dello 0,02%. Unica eccezione è Avellino, area campana che ha registrato un calo della tariffa media tra gennaio e febbraio 2021 (-2,71%).

"Dopo un lungo periodo di costante calo era inevitabile che i premi medi tornassero a crescere", spiega Diego Palano, General Manager di Facile.it. "Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se l’aumento rilevato a febbraio sia l’inizio di un trend al rialzo che porterà gradualmente le tariffe ai livelli pre Covid o se, invece, si tratti solo di una variazione temporanea. Molto dipenderà dall’andamento della pandemia e dalle eventuali restrizioni alla mobilità che verranno introdotte".