Rc Auto, lo studio Ivass: si riduce la distanza tra le assicurazioni del Nord e quelle sottoscritte a Napoli

Il bollettino statistico Iper dell'Ivass certifico un calo di 22 euro nel prezzo medio della Rc auto in Italia, calcolato nel secondo trimestre e comparato al secondo trimestre del 2019. Prosegue anche - segnala l'Ivass - un lento ridimensionamento della forbice di prezzi tra i premi pagati nelle province più virtuose e in quelli del Sud considerate più rischiose: la differenze tra Aosta e Napoli è calcolata in 217 euro. Un calo del 40% rispetto a sei anni fa.

