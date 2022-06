A Napoli si presenta il rapporto Svimez sul Mezzogiorno: oggi l'incontro

Sarà presentato questa mattina alle 10:30, nel DaDoM (Museo Darwin Dohrn) di via Francesco Caracciolo, a Napoli, il Rapporto Sud, uno studio di Utilitalia e Svimez che analizza gli impatti economici e occupazionali delle utilities nel Mezzogiorno. Lo studio, realizzato in collaborazione con Istat e Anbi, è giunto quest'anno alla sua seconda edizione e conterrà una fotografia del comparto industriale ambientale, idrico ed energetico nelle regioni del Meridione, con un continuo confronto con il resto del Paese. Temi strategici di questa edizione saranno gli impatti relativi agli investimenti programmati o candidabili ad essere finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Rapporto si pone come sintesi per avviare una riflessione sulla crescita industriale delle Utilities nel Mezzogiorno e sulle principali sfide per garantire uno sviluppo sostenibile.

Interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la presidente di Utilitalia Michaela Castelli, il presidente di Svimez Adriano Giannola, la responsabile Strategia Pianificazione e Sostenibilità di Utilitalia Maria Gerarda Mocella, il direttore generale Svimez Luca Bianchi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, il direttore generale Utilitalia Giordano Colarullo, il direttore Divisione Ambiente e direttore ad interim della Direzione sistemi idrici di Arera, il capo dipartimento politiche di Coesione della presidenza del Consiglio dei ministri Ferdinando Ferrara, il direttore generale Anbi Massimo Gargano, il consulente per il Pnrr dei ministeri dell'Economia e Finanze e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Rosario Mazzola.