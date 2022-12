"Storie di eccellenza", premiata azienda napoletana

A Rama Eventi il premio 'Storie di Eccellenza - 100 Eccellenze Italiane'. Prestigioso riconoscimento per l’attività napoletana ha ricevuto il Premio 'Storie di eccellenza - 100 eccellenze italiane'. A ritirare il premio è stata Clizia Rallo, sorella del proprietario e amministratore unico Giovanni Rallo. L’ottava edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione Liber e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolta a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, e ha visto protagonisti 100 rappresentanti della ‘migliore Italia’, che si sono distinti per la qualità del contributo assicurato per la crescita del Paese nell’economia, nelle scienze, nelle arti e nella pubblica amministrazione.

Tra i cento premi assegnati figurano Valentina Vezzali, per la sua prestigiosa carriera di schermitrice ai vertici dello sport mondiale, Elisabetta Franchi, per aver aggiunto alla grande tradizione della moda italiana un nuovo brand di successo internazionale, l’impresa lecchese Colombo Costruzioni SpA, per la realizzazione di opere architettoniche iconiche di grandi città italiane, firmate da archistar internazionali. Alla presenza delle Istituzioni, è stato riconosciuto a Rama eventi il merito, attraverso il proprio lavoro e i numerosi eventi internazionali che cura, di far conoscere, valorizzandole, meravigliose location italiane oltre a difendere e diffondere le tradizioni culinarie campane e la cucina mediterranea nel mondo.