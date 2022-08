Assicurare l'auto a Napoli? Come sono variati i premi nell'ultimo anno

A quanto ammonta il premio RC auto medio in provincia di Napoli? Quanto si può risparmiare sulla polizza confrontando le tariffe delle compagnie? Quali sono le garanzie accessorie più scelte?

L’Osservatorio di Facile.it espone in modo trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, per permettere a tutti gli italiani di comprendere le attuali tendenze del mercato. Le seguenti analisi sono effettuate su un campione di 51.674 preventivi calcolati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Napoli nel mese di luglio.

Premi RC Auto a Napoli da luglio 2021 a luglio 2022

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di luglio 2022 il premio medio RC auto calcolato in provincia di Napoli è stato di 887,97€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (817,88€) è del +8,57%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (888,23€) la tariffa media fa segnare un -0,03%. Tutti i dati degli ultimi 12 mesi sono disponibili nel seguente grafico.

Confrontando la tariffa media Rc auto di luglio 2022 con quella di gennaio emerge come sia stato registrato un andamento differenziato a seconda delle aree: a guidare la classifica degli incrementi consistenti è la provincia di Napoli (+8,6%, 887,97 euro), seguita da Salerno (+5,8%, 646,77 euro), e, staccata di un soffio, Caserta (+5,7%, 817,38 euro). Chiudono la classifica Benevento (+1,0%, 515,41 euro) ed Avellino, unica provincia in leggera controtendenza e che conserva valori sostanzialmente in linea con quelli rilevati a inizio anno (-1,7%, 645,93 euro). In valori assoluti, a luglio 2022, Napoli si è confermata la provincia più costosa della regione, Benevento la più economica.