Assegnati i Quality Skal Awards 2022: la cerimonia di consegna

In occasione della presentazione del nuovo board del neonato Skål International Club Napoli, club nato con l’obiettivo di promuovere e rilanciare la rete turistica Campania, si terrà quest'oggi venerdì 25 marzo a partire dalle ore 18,00 presso la sede storica dell’Eurostars Hotel Excelsior in via Partenope a Napoli, la cerimonia di consegna dei Quality Skal Awards 2022.

I Quality Skal Awards sono riservati a personalità, dirigenti di istituzioni, professionisti ed imprenditori appartenenti ai vari segmenti del mondo del turismo, tra i quali TO e Adv, attori dell’ospitalità e della ristorazione, la mobilità e trasporti, il turismo sostenibile, i media, che si sono particolarmente distinti per le loro strategie di mercato che hanno riguardato l’innovazione “sociale” e “tecnologica”, per lo sviluppo di nuovi concetti commerciali e nuovi mezzi di distribuzione, la commercializzazione e la progettazione o cambiamenti organizzativi nel mondo del turismo.

Quest'anno per l'assegnazione dei premi, la giuria dello Skal di Napoli ha preso in considerazione i professionisti campani che si sono particolarmente distinti per le loro strategie di mercato che hanno riguardato l'innovazione "sociale" e "tecnologica", per lo sviluppo di nuovi concetti commerciali e nuovi mezzi di distribuzione, la commercializzazione e la progettazione o cambiamenti organizzativi e d'immagine.

L’award per la categoria "Cruising", è stato assegnato a Leonardo Massa, managing director italia Msc Cruises "per aver saputo con intelligenza, esperienza, creatività, conoscenza del sistema turistico, professionalità e capacità manageriali innovare, creare e tracciare nuove traiettorie e linee gestionali di MSC Crociere, uno dei brand crocieristici più grandi e in più rapida crescita al mondo offrendo al mercato un modello di business sempre più sostenibile con un percorso per raggiungere l’impatto zero e l’applicazione di tecnologie e soluzioni ambientali all'avanguardia”.

Per la categoria "Sea Ferries" a Salvatore Lauro, presidente Lauro Shipping/Alilauro Gruson, “per aver saputo con lungimiranza coniugare all’eccellente qualità dei servizi offerti dalle sue compagnie di navigazione, l’impegno sulla sostenibilità e innovazione tecnologica anticipando le sfide del futuro con una visione mirata ad implementare reti di imprese in ambito turistico, soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci, in una logica di sistema, a beneficio di Napoli, del suo territorio e delle sue isole".