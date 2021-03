Qualiano, in arrivo 5 milioni di euro per strade e scuole dal Mise

Ammessi a finanziamento i progetti presentati dall'amministrazione comunale al Ministero dello Sviluppo Economico per opere di messa in sicurezza e di prevenzione del rischio idrogeologico, inclusi strade, ponti, viadotti; per l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per quelli ad uso scolastico

Sono stati ammessi a finanziamento per 5 milioni di euro entrambi i progetti presentati dall'amministrazione comunale di Qualiano al Ministero dello Sviluppo Economico per opere di messa in sicurezza e di prevenzione del rischio idrogeologico, inclusi strade, ponti, viadotti; per l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per quelli ad uso scolastico.

Grazie al lavoro dell'assessore Elvira Di Nardo, saranno destinati 1,5 milioni di euro per la scuola Rione Principe dove verranno poste in essere opere di messa in sicurezza, di efficientamento energetico, di miglioramento antisismico, di adeguamento impiantistico e antincendio, e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Grazie al lavoro dell'assessore Domenico Di Domenico saranno destinati 3,5 milioni di euro per opere di rifacimento e messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti. Le opere interesseranno diverse arterie cittadine ricadenti in numerose zone del territorio, dal centro alle zone periferiche

Soddisfazione da parte del sindaco Raffaele De Leonardis che dichiara: “Grazie all’ottimo lavoro di tutta la squadra di governo riusciamo ancora una volta a portare a Qualiano dei finanziamenti importanti che porteranno benefici nel quotidiano a tutta la cittadinanza".