Q8 e Human Foundation insieme per Napoli: bando per formare social innovation manager

Sono aperte le iscrizioni al bando SIM – Social Innovation Manager, iniziativa di Q8 e Human Foundation per promuovere la formazione degli operatori del Terzo Settore napoletano e accompagnarli verso un salto di qualità manageriale, aiutandoli a generare un sempre maggiore impatto sociale e ambientale sul territorio. L'idea del bando, on line sul sito di Human Foundation, nasce da Q8, partner strategico e principale energy player del capoluogo campano. Lo scopo è quello di promuovere a Napoli un’iniziativa avanzata di formazione, a disposizione dei cittadini protagonisti dell’innovazione sociale, dotandoli di strumenti manageriali utili a rendere le proprie organizzazioni sempre più generative di cambiamento e trasformazioni tangibili e incisive.

Il percorso formativo che Q8 mette a disposizione sarà curato dai tecnici di Human Foundation, ente privato di ricerca che da oltre 10 anni si occupa di valutazione dell’impatto sociale, capacity building e promozione della impact economy. L’approccio scelto è quello del learning by doing, metodo partecipativo basato sul confronto, dove l’esperienza diretta è alla base dell’insegnamento. Saranno combinate lezioni frontali, didattica partecipativa in presenza e testimonianze a cura di organizzazioni innovatrici. A tutto questo, si aggiungerà un accompagnamento da remoto per lo sviluppo progettuale dei singoli casi. Il programma del percorso prevede 6 moduli formativi, per un totale di 54 ore, su varie tematiche quali riforma del Terzo Settore, approccio Human Centred Design, Social Value Proposition, Teoria del Cambiamento, Progettazione e ciclo del progetto, metodi di valutazione d’impatto sociale, fundraising, Social Business Model Canvas e comunicazione e marketing.

Il bando per partecipare resterà online sul sito di Human Foundation (www.humanfoundation.it) fino al 10 settembre. Una qualificata giuria di esperti selezionerà i partecipanti, che accederanno alla formazione gratuita tra ottobre 2022 e marzo 2023.