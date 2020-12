Proteste ristoratori, non c'è l'accordo con la Regione

Ok al sostegno economico, ma nessun passo indietro rispetto all'ordinanza arancione della Regione. Delusione dopo la riunione tra i rappresentanti dei ristoratori di Napoli e la Regione Campania. Vietato dunque il servizio ai tavoli che sarebbe stato consentito in caso di passaggio alla zona gialla. I ristoratori, che si sono resi protagonisti ieri e oggi di blocchi e barricate stradali, non escludono per domani una ripresa delle proteste.

La Regione era rappresentata dall'assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello, che ha confermato l'indisponibilita' a ritirare o a modificare l'ordinanza 98/2020. Ai ristoratori sono stati offerti ristori, ancora però non quantificati.

La protesta

"Blocchiamo le strade chiediamo rispetto. Va ritirata l'ordinanza. Siamo stufi. Proseguiremo a fare questa protesta pacifica. Non condividiamo il sistema. Non dovevano avvisarci alle 15. Se l'avessimo saputo prima sarebbe stato diverso. Questi quattro giorni erano solo per i nostri dipendenti", avevano spiegato questa mattina i manifestanti, ristoratori e baristi di Napoli e provincia, durante il blocco stradale inscenato sul lungomare e in alcune strade del quartiere Chiaia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di De Cristofaro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di De Cristofaro

Pronta la causa con maxi risarcimento

Angelo Pisani ha annunciato una causa con maxi risarcimento ai danni della Regione da parte di ristoratori e bar difesi dall’avvocato: "Stanno giocando con la vita di imprenditori e lavoratori, oltre che non tutelare la salute dei cittadini. Dalla speranza di un breve ritorno alla “normalità”, alla beffa più totale in meno di 24 ore: parte la richiesta di risarcimento danni da parte di centinaia di imprenditori del mondo della ristorazione/bar nei confronti del presidente della regione Campania il Governatore Vincenzo De Luca e di tutti i componenti dell’Unita’ di Crisi Regionale".