Formazione per disoccupati: parte il progetto St@rt

Start, acronimo di Sviluppo del Turismo e dell’Agroalimentare tra le Risorse del Territorio, è un progetto che mira a promuovere le competenze digitali e umane in persone disoccupate o inoccupate dai 34 ai 50 anni. Gli ambiti territoriali del progetto sono la Campania e la Basilicata. Attraverso un percorso formativo online gratuito, il progetto migliora le competenze digitali, in special modo riguardo strumenti sul turismo locale e nel settore agroalimentare, per rispondere alle aspettative degli operatori del territorio. Ai corsi formativi si integreranno laboratori specifici di orientamento al lavoro

Il progetto è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri.

I corsi

I corsi gratuiti proposti in “Digital communication and graphic design” e “Web and social media marketing” forniscono ai partecipanti strumenti utili per le necessità delle micro e piccole aziende al fine di progettare e gestire campagne di promozione digitale. Con il primo corso i partecipanti sperimenteranno ambienti di design, grafica e produzione digitale di immagini per la distribuzione attraverso i canali multimediali, sapendo riconoscere ed enfatizzare le caratteristiche che rendono unici prodotti ed imprese. I secondo permetterà ai partecipanti di utilizzare in maniera trasversale i principali canali di comunicazione e marketing digitale, applicare metodologie e framework per analizzare i risultati delle campagne di comunicazione ed ottimizzarne impatto e redemption.

I percorsi formativi prevedono la realizzazione di un project work con il supporto di Tutor e Docenti, per l’applicazione delle nozioni apprese in aula attraverso un progetto reale. Questo potenzierà anche il portfolio del candidato, utile in fase di placement. Inoltre i discenti, attraverso un percorso di Career Boost, impareranno a definire il proprio personal branding, per affrontare il mercato del lavoro e i consigli utili nella gestione del colloquio di selezione. Ogni edizione ha una durata complessiva di 30 giornate per un totale di 120 ore così suddivise: 60 ore di formazione on-line sincrona, 20 ore di studio individuale, 20 ore di project work e 20 ore di personal work

Ai percorsi formativi seguirà l’esperienza sul campo attraverso l’organizzazione di tirocini extra curricolari nei settori economici di riferimento con aziende locali, industrie dell’agro-alimentare, dell’agriturismo, delle eccellenze turistiche campane e lucane. Laddove si verificassero condizioni favorevoli, il progetto prevede anche la stipula diretta di contratti di lavoro.



Partners: Upter - Università Popolare di Roma, Obiettivo Napoli, Università Popolare di Melfi, Istituto Pantheon, Memory Consult.

Info: upter.it/start