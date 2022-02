Progetto S.E.M.I., percorsi di avviamento al lavoro per giovani NEET

Nel 2020 i NEET (Not in Education, Employment or Training - giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano) in Italia sono 2,1 milioni, su un aggregato complessivo di 9,8 milioni rilevati all’interno dei 27 stati membri dell’Ue.

Dal rapporto Istat 2021 emerge un dato significativo relativo all’istruzione: chi tra i NEET ha un titolo di studio più alto con minore frequenza rinuncia alla ricerca o non è disponibile a lavorare.

Di contro, lo scarso investimento negli studi evidenzia, all’interno dello stesso rapporto, una scarsa consapevolezza di quanto sia fondamentale una solida istruzione per superare le difficoltà nella ricerca di lavoro.

A livello territoriale il dato si aggrava, nel Mezzogiorno l’incidenza è, infatti, doppia rispetto al Nord (32,6 per cento e 16,8 per cento rispettivamente) e molto più alta anche rispetto a quella del Centro (19,9 per cento).

La maggiore incidenza registrata al Sud si innesta all’interno delle endemiche difficoltà socioeconomiche che i giovani, in particolare quelli appartenenti alle categorie più vulnerabili, incontrano nei nostri territori in termini di accesso all’istruzione, di adeguate opportunità formative e di ingresso all’interno del mercato del lavoro.

In un contesto in cui diversi gradienti di complessità si intrecciano le possibili risposte al fenomeno dei NEET sembrano, allora, doversi necessariamente adeguare a tale complessità in termini di interventi e soluzioni.

Il progetto S.E.M.I. – Social Empowerment Makes Innovation, primo HUB diffuso di innovazione sociale del Centro Storico di Napoli, promosso da Traparentesi APS in rete con le associazioni AEMAS – Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, Archintorno, Napoli Pedala e Vernicefresca, finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del bando “I Quartieri dell’Innovazione” – PON Città Metropolitane 2014-2020, rappresenta un primo tentativo di sperimentazione in tal senso.

S.E.M.I propone l’attivazione di un servizio di Social Coaching per giovani NEET con un’offerta di percorsi gratuiti di tutoring, mentoring e di avviamento al lavoro volti a favorire l’inclusione socioeconomica di ragazze e ragazzi che vivono in quartieri vulnerabili e con elevata povertà educativa. I percorsi per i giovani e le doti educative, erogate sottoforma di borse di studio e opportunità formative, saranno finanziate dalle diverse attività commerciali a sfondo etico e solidale promosse dal progetto. Attraverso una struttura diffusa tra le diverse sedi dei Partner, a cavallo tra II e la III Municipalità della città di Napoli, S.E.M.I propone un’offerta di Servizi formativi e di aggiornamento professionale, corsi di lingua, Workshop di Eco-design, esperienze di mobilità sostenibile e ciclofficina, attività culturali tra musica e teatro, volte a promuovere processi di empowerment comunitario e crescita economica sostenibile.

Come mette in evidenza Lucia Sissa, coordinatrice del progetto: “il nostro obiettivo è sottolineare il nesso prioritario che intercorre tra la realizzazione di interventi mirati a favore dei NEET e la promozione di nuove strategie territoriali in grado di integrare la dimensione produttiva ed economica con la costruzione di relazioni sociali di qualità e significative per la nostre comunità”.