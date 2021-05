Varati a Piano di Sorrento i primi due gozzi a motore ibrido: primato in Italia

Green e Turismo per la prima volta insieme in Italia anche in mare grazie ai primi due gozzi turistici con motore ibrido, varati oggi dalla You Know S.r.l. nel porto di Piano di Sorrento, alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, del Presidente AMP Punta Campanella Lucio Cacace, del Presidente Atex Campania Sergio Fedele, del Sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, del Comandante della Guardia Costiera di Piano di Sorrento Paolo Avallone e dell’Amministratore della Gbtec (Green boat Technology) Attilio Piccolo.

Si tratta di due imbarcazioni a tecnologia ibrida (batterie a litio, motori elettrici e pannelli fotovoltaici) in grado di sostenere, senza rumori né inquinamento ambientale, la velocità di crociera di 5 nodi con autonomia di 20 ore in condizioni meteo favorevoli. «Una soluzione pionieristica nel campo della nautica da diporto – dichiara il promotore del progetto e Ceo della You Know s.r.l. Enrico Manzi – che, grazie ad una tecnologia complessa, offre la possibilità di coniugare in un unico mezzo i vantaggi del motore diesel con quelli di uno elettrico: ossia velocità, potenza, autonomia insieme a zero emissioni, nessun rumore e ridotta generazione di moto ondoso, garantendo l’abbattimento delle emissioni di monossido di carbonio, di ossido d’azoto e idrocarburi non combusti».

Perfettamente green, ma anche con il cuore saldo alla tradizione locale: infatti i due innovativi veicoli della You Know s.r.l sono stati costruiti seguendo le linee degli storici gozzi sorrentini, patrimonio della carpenteria nautica campana e accompagneranno i turisti di tutto il mondo alla scoperta delle magnifiche coste della regione, comprese le Aree Marine Protette, nel totale rispetto della natura e del territorio. «Il turismo non deve essere un’industria dannosa» ha dichiarato l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. «È una opportunità di ricchezza che deve rispettare l'ambiente e deve preservarlo, anche con investimenti adeguati, come questo».

«Siamo orgogliosi che You Know sia una nostra associata e siamo entusiasti che questa inaugurazione avvenga proprio nel momento in cui respiriamo "il clima" della ripartenza» ha aggiunto il Presidente Atex Campania Sergio Fedele. «Gli operatori del settore ricettivo della Penisola Sorrentina devono sempre più essere protagonisti di una nuova stagione che faccia della salvaguardia dell'ambiente e della protezione del mare due priorità assolute. Questo impegno non è solo un doveroso comportamento civico ma è anche un potentissimo strumento di marketing per coinvolgere turisti sempre più sensibili ai temi ambientali. Ecco perché le nostre strutture turistiche promuoveranno queste meravigliose gite su barche straordinarie. Ed è bella l'immagine di queste imbarcazioni che navigano su un mare dove sventolano tante bandiere blu» conclude il Presidente Atex Campania.

Due anni di intenso lavoro per la You Know s.r.l. che aveva previsto il varo delle sue imbarcazioni già a Marzo, rimandato poi a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia globale. L’inaugurazione dei gozzi ibridi, infatti, fa parte del più ampio programma di turismo sostenibile denominato “You Know Green Echo”. Questo programma di sostenibilità ambientale attuato dalla You Know s.r.l. prevede, oltre l’eliminazione del 100% della plastica monouso a bordo delle proprie imbarcazioni, anche l’utilizzo di veicoli 100% elettrici di supporto alle esperienze in barca dell’azienda (come nel caso di minivan e minibus turistici), nonché la conversione a 100% ibrido di tutta la flotta You Know entro il 2024: «Questo significa – ha concluso il Ceo della You Know Enrico Manzi – che sul totale delle nostre imbarcazioni, considerando una media di 150 uscite, in 5 anni risparmieremo alla Terra quasi 7 tonnellate di emissione tra CO2, NOx e polveri sottili, pari alla CO2 assorbita in un anno da 690 piante di medie dimensioni».