Rc Auto, Napoli resta la provincia più cara d'Italia ma il prezzo è in calo

Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it la pandemia ha avuto un impatto sul prezzo delle polizze tanto che, ad ottobre 2020, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Napoli occorrevano in media 988,00 euro, valore in calo del 4,26% rispetto allo stesso mese dello scorso anno; nonostante questo, però, la provincia è rimasta la più costosa d’Italia dove assicurare un veicolo a quattro ruote. In Italia, infatti, il prezzo medio per assicurare un veicolo è di 492,03 euro (in calo del 10% circa rispetto allo scorso anno). Napoli ha, dunque, un prezzo due volte superiore alla media nazionale.

La diminuzione, spiegano dal comparatore, è legata sia agli effetti prodotti dal primo lockdown, sia alle politiche delle compagnie assicurative che, in virtù del risparmio ottenuto nel 2020 a seguito del calo complessivo dei sinistri stradali, hanno scelto di ridurre i prezzi offerti ai clienti, soprattutto attraverso il canale online.