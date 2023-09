Prezzi alle stelle a Napoli: i dati rispetto a un anno fa

Fa impressione leggere alcuni dei dati contenuti nel report mensile dei prezzi in città, pubblicato dal Comune di Napoli. Un numero su tutti: lo scorso agosto i prodotti alimentari sono costati ai partenopei l'11,5% in più che nello stesso mese dell'anno precedente. Stiamo parlando di beni di primissima necessità aumentatati di una cifra estremamente considerevole, probabilmente record.

Un altro numero particolarmente alto, anno su anno, è quello che riguarda l'aumento dei servizi ricettivi e di ristorazione. Una serata in albergo o un piatto di pasta in trattoria, insomma, costa in media il 7,6% in più rispetto all'agosto del 2022. Tanto, tantissimo.

Terzo elemento in crescita, nell'ordine, è il costo di mobili, articoli e servizi per la casa. Anche qui parliamo di beni di primissima necessita (spesso costosi) passati a costare in 12 mesi il 5,5% in più.

Che il trend sia particolarmente critico lo dimostra la crescita dei prezzi, sempre ad agosto, rispetto al mese precedente. In soli 30 giorni i trasporti sono aumentati del 2%, i servizi di comunicazione dell'1,2%, i prodotti alimentari dello 0,5%, alcolici e tabacchi dello 0,3%.