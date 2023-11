Napoli, prezzi sempre più su con alberghi e ristoranti alle stelle. I dati

Anche il 2023 si è configurato come un anno di importanti rincari in diversi settori, anche essenziali.

Il Comune di Napoli sta diffondendo mensilmente i dati sull'inflazione. A balzare all'occhio è un ulteriore 1,3% in più a ottobre rispetto al mese precedente per quanto riguarda i prezzi dei cosiddetti “servizi ricettivi e di ristorazione”.

La tendenza è evidentemente definita: in un anno il comparto è aumentato del 6%. Nel dettaglio abbiamo in aumento, ristorante, pizzerie, bar e simili (0,7), alberghi, motel, pensioni e simili (8,7). In diminuzione invece fast food e servizi di ristorazione take away (-0,1), villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (-7,0).

In generale su base annua si fa notare anche il +8% su prodotti alimentari e bevande analcoliche (questo mese -0,3), e il -19.3% che riguarda i costi di casa tra acqua, elettricità e riscaldamenti, dato però da prendere con le pinze a causa dell'enorme inflazione dello scorso anno per la guerra in Ucraina.