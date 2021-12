Convention Bureau Napoli, Margherita Chiaromonte eletta nuovo presidente

Margherita Chiaramonte sarà alla guida del Convention Bureau Napoli (CBN), network di imprese che operano nel settore del turismo congressuale, per i prossimi tre anni. Questa la decisione, presa all’unanimità, nel corso dell’assemblea tenuta presso l’hotel Ramada Naples.

La direttrice sviluppo network di Gesac, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno guidata da Roberto Barbieri, sostituisce l’uscente Giancarlo Carriero (Sez. Turismo Unione Industriali di Napoli).

“L’obiettivo principale – dichiara il nuovo presidente Chiaramonte – è imprimere un’accelerazione all’attività del CBN perché la città possa guadagnare un ruolo di primo piano tra le destinazioni del turismo congressuale in Italia e in Europa. Per poter competere ad alti livelli inviteremo le istituzioni locali a collaborare con noi per la riqualificazione della proposta congressuale della città, comparto generatore di sviluppo del territorio. Altro obiettivo del triennio di presidenza è ampliare il numero degli associati”.

La nomina del nuovo presidente avviene in un momento di ripresa del settore MICE cittadino, che nel 2021 ha raccolto il 23% di richieste in più rispetto al 2020, per l’organizzazione di eventi. La crescita, frutto del lavoro svolto anche nel periodo di pandemia, è stata particolarmente interessante nel II semestre 2021, che si è chiuso con un +178% di richieste rispetto allo stesso periodo del 2020.

Positive anche le prospettive per i prossimi anni evidenziate dall’aumento del numero di candidature internazionali della città dal 2023 al 2027.

Confermata alla direzione del CBN, Giovanna Lucherini, mentre i vicepresidenti saranno Antonio Izzo (presidente di Federalberghi Napoli) e Oreste Orvitti (Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e Fondazione FS).