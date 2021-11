Apre il centro commerciale "Ex Auchan", lunghe file e negozi presi d'assalto

Folla all'apertura del centro commerciale "Porte di Pompei", in via Ponte Nuovo, tra Castellammare e Pompei. Taglio del nastro ieri mattina. Il nuovo centro commerciale nasce negli spazi dell'ex Auchan, per la soddisfazione dei 103 lavoratori che hanno atteso il rientro dopo la chiusura del 2020.

Il Centro Commerciale Porte di Pompei è uno spazio dedicato a tutta la famiglia. Sono presenti attività per relax, shopping, servizi e intrattenimento. 16 negozi di abbigliamento e accessori. Presente anche un’area di ristorazione e una esterna dedicata ai più piccoli con giochi e divertimento per i bambini, oltre all'ipermercato per la spesa di tutti i giorni.