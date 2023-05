"E' Napoli la meta preferita dai turisti italiani per il ponte del 2 giugno"

“È Napoli la meta preferita dagli italiani che si apprestano a viaggiare nel nostro Paese per il ponte del 2 giugno, stando alle rilevazioni di booking. La conquista dello scudetto e il passaggio del Giro d'Italia hanno contribuito ad aumentare l'appeal di Napoli. Il dato di booking premia la città e orienta la nostra programmazione istituzionale in ambito turistico a migliorare i servizi affinché questo primato sia sempre più duraturo". E' quanto afferma in una nota l'assessora al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato.

"Nelle festività pasquali abbiamo registrato 250mila turisti, dal ponte del 25 aprile ai giorni della festa scudetto oltre 400mila presenze con un aumento già da mesi di media notti trascorse in città, pari a 4 attualmente. Meta imperdibile del 2023 per il Time,

Napoli sta vivendo una stagione davvero indimenticabile, complice il successo sportivo, le mostre realizzate in città ma soprattutto la

riscoperta dell’identità della città. Lo storytelling reale che i viaggiatori italiani, ma anche i turisti stranieri, stanno imparando a conoscere. Chi viene in città la vive in pieno, oltre i classici tour si spinge in itinerari insoliti, chiede alle guide turistiche, ai concierge

degli hotel, agli operatori dell’extralberghiero dove poter vivere ‘un’esperienza’ ed è su questo che dobbiamo puntare nella nostra programmazione, che deve essere sempre più inclusiva, deve abbracciare un pubblico sempre più ampio in termini generazionali e deve valorizzare - con eventi, rassegne e iniziative particolari - la Napoli policentrica”, conclude l'assessora Armato.