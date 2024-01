Cresce ancora il costo delle polizze Rc Auto e a Napoli, che è già la città più cara d'Italia da questo punto di vista, cresce più che altrove.

È quanto emerge dall'ultima indagine Ivass, che segnala come a novembre 2023 il costo medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia sia stato di 391 euro, in aumento del 7,1% su base annua in termini reali. Nel capoluogo partenopeo addirittura siamo oltre i 559 euro, record nazionale seguito da vicino da quanto si paga a Prato, Caserta (501 euro) e Pistoia (487 euro). Sale anche il differenziale tra Napoli e Aosta, adesso a 248 euro (+3,1%).

A pagare i rincari delle polizze Rc Auto sono soprattutto i clienti assegnati a classi di merito superiori, che vedono incrementare il costo dell’assicurazione dell’11% in più rispetto alla media nazionale.

Già a ottobre l'Ivass aveva registrato un rialzo del 6,2% su base annua con un dato medio di 388 euro per sottoscrivere un contratto di assicurazione.

Le proteste

Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori. L'Unione nazionale consumatori parla di un "rialzo astronomico, abnorme e ingiustificato". Per trovare un prezzo maggiore "bisogna risalire al novembre del 2019 quando era pari a 402,74" dice il presidente dell'Unc, Massimiliano Dona. "Allarma, poi, l'impennata del rincaro, che in appena un mese sale di quasi 3 euro (2,68 euro), e che se restasse uguale nei prossimi 12 mesi implicherebbe un incremento su base annua ancora maggiore, dell'8,23%, pari a 32 euro e 16 centesimi". “Anche sul fronte del differenziale tra città virtuose come Aosta e Napoli si registra un netto peggioramento, salito a 248 euro, che arriva però a 285 euro (284,84) rispetto alla città più virtuosa, che è diventata Enna e non più Aosta" conclude Dona.

La classifica