Pnrr, finanziati primi progetti per Napoli e provincia: ecco quali sono

Spazio anche per Napoli e provincia nei nove progetti riguardanti la Regione Campania ammessi al finanziamento del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) varato dal Governo Draghi. Soldi freschi in arrivo che serviranno soprattutto per alcune zone periferiche, da troppo tempo strette nella morsa del degrado, e per rilanciare un piano di servizi degno di questo nome.

I progetti di Napoli e provincia

Napoli e la città metropolitana saranno, quindi, destinatarie di quattro finanziamenti. Per il capoluogo sono stati approvati due progetti, per un totale di 30 milioni di euro (15 milioni a progetto). Il primo progetto riguarderà la riqualificazione edilizia dell’isolato post-terremoto nato a Marianella; mentre il secondo toccherà il vicino quartiere di Chiaiano che dovrebbe vedere la nascita di nuovi appartamenti di edilizia popolare.

Venendo alla provincia, con i fondi del Pnrr viene finanziato un progetto (15 milioni) per il Rione Savorito a Castellammare di Stabia. L’ultimo finanziamento – per quanto riguarda il napoletano – arriva, invece, ad Afragola dove verrà riqualificato il Rione Salicelle e, in particolare, gli alloggi di edilizia popolare.