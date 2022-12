Philipp Plein: lo stilista sbarca a Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Cosa hanno in comune la città di Napoli, uno stilista internazionale ed una realtà giovane come Sogni d'Elite? Sicuramente il lasciare un segno forte nella mente e nel cuore delle persone che si sono affollate in Corso Arnaldo Lucci per visitare l'esclusiva linea estrosa e griffatissima dello stilista Philipp Plein. Lo stilista tedesco noto per abbigliamento, scarpe ed accessori di lusso, pluripremiato da GQ, porta così sul mercato una "Home Collection", che in esclusiva anteprima, viene proposta da Sogni d'Elite a Napoli e presentata con un grande evento che vede come ospite proprio lo stilista Philipp Plein, "accolto in casa" dalla giovanissima imprenditrice Stefania Russo, nota ormai come "l'influencer dell'arredo". Sogni d'Elite è una giovane realtà, ma che in breve tempo si è affermata nel mercato dell'arredo Premium, imponendosi come soluzione per la coerenza d'arredo dagli arredi ai complementi, passando per le soluzioni da esterno per qualsiasi tipologia di abitazione. Sull'evento organizzato a Napoli, l’euforia e l’entusiasmo di Stefania Russo, di essere una apripista per il settore nella città partenopea, insieme con la sua famiglia. Per festeggiare l’anteprima esclusiva della linea a Napoli, un evento VIP che ha visto protagonista lo stilista e nomi del jet-set nazionali ed internazionali, oltre che stilisti ed influencer.