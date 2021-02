Indagine su Pegaso per una norma nella Legge di Bilancio

I vertici dell'Università Telematica Pegaso, tra cui il presidente Danilo Iervolino, risultano indagati dalla Procura di Napoli in una inchiesta che vuole far luce su un emendamento alla legge di Bilancio 2020 e sulla trasformazione dell'Università in società per azioni.

Sono state disposte dai pm ed eseguite dalla Guardia di Finanza anche delle perquisizioni, una delle quali è stata ieri ritenuta illegittima dal Tribunale del Riesame a cui si è rivolto il direttore scientifico della Pegaso, l'avvocato Francesco Fimmanò.

Sotto esame da parte degli inquirenti un articolo inserito nella legge di Bilancio 2020 che introduceva il regime fiscale e il nullaosta del Ministero alla modifica statutaria dell'Ateneo, dopo il parere "non negativo, di valore consultivo" ricevuto dal Consiglio di Stato.