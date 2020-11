Patuanelli su Whirlpool al Senato: "Interlocuzioni in corso per una nuova proprietà"

"Dobbiamo trovare, e lo stiamo facendo, un imprenditore serio che voglia investire in quella fabbrica, e metteremo a sua disposizione tutti gli strumenti approntati per salvaguardare lo stabilimento". Così, a proposito della Whirlpool di via Argine a Ponticelli, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in aula al Senato.

Il ministro ha sottolineato che la ricerca è in atto e "sono in corso interlocuzioni fondate e serie". Per il caso Whirlpool "il tavolo permanente al ministero dello Sviluppo economico, con il ministero del Lavoro, è stato aperto nel 2019 quando l'azienda comunicò che entro lo scorso ottobre avrebbe chiuso lo stabilimento", ha ricordato Patuanelli.

"Le motivazioni della chiusura le abbiamo comprese fino a un certo punto - ha spiegato - visti gli i tanti investimenti negli anni per linee di produzione all'avanguardia, automatizzate e con grande produttività". Per Patuanelli "è stato sbagliato il prodotto, ma in tal caso non si chiude lo stabilimento e si cambia il prodotto". Dal Governo è stato però "approntato un pacchetto senza precedenti" di interventi "a disposizione di Whirlpool", ha aggiunto Patuanelli, e ora si deve "fare di tutto per far restare a Napoli" la produzione facendo sì "che gli occupati non perdano il lavoro ma rimangano operativi in quello stabilimento, anche se con un altro gruppo".